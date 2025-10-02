ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оливие Вердон: Добрите отбори наказват грешките

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/21419384 www.24chasa.bg

Треньорът на "Лудогорец": Класният първи гол направи разликата с "Бетис"

1492
Руи Мота Снимка: Startphoto.bg

Старши треньорът на "Лудогорец" Руи Мота коментира загубата с 0:2 от "Бетис" в Лига Европа на стадиона в Разград.

"Вкараха ни гол с единствената си ситуация през първото полувреме. Знаем колко опасни са техните футболисти. Класата на този гол направи разликата между нас и тях в мача. През второто полувреме търсехме изравняването, борихме се, но не успяхме. Не заслужавахме да загубим с 0:2.

Създавахме положения, но не успяхме да пратим топката във вратата. Играхме срещу много добър отбор с много добри футболисти", заяви Мота.

Аржентинецът Джовани Ло Селсо вкара наистина много майсторски гол, за да открие резултата за класния испански отбор.

Руи Мота
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?