Треньорът на "Лудогорец": Класният първи гол направи разликата с "Бетис"

Старши треньорът на "Лудогорец" Руи Мота коментира загубата с 0:2 от "Бетис" в Лига Европа на стадиона в Разград.

"Вкараха ни гол с единствената си ситуация през първото полувреме. Знаем колко опасни са техните футболисти. Класата на този гол направи разликата между нас и тях в мача. През второто полувреме търсехме изравняването, борихме се, но не успяхме. Не заслужавахме да загубим с 0:2.

Създавахме положения, но не успяхме да пратим топката във вратата. Играхме срещу много добър отбор с много добри футболисти", заяви Мота.

Аржентинецът Джовани Ло Селсо вкара наистина много майсторски гол, за да открие резултата за класния испански отбор.