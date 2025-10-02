ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оливие Вердон: Добрите отбори наказват грешките

Оливие Вердон (вляво) Снимка: Startphoto.bg

Централният бранител на "Лудогорец" Оливие Вердон призна класата на "Бетис" след загубата с 0:2 в Разград в мач от Лига Европа.

"Знаехме, че ще бъде труден мач срещу добър отбор. Когато ни вкараха, трябваше да поемем повече рискове и това остави празнини в защитата ни, което доведе и до втория гол.

Имахме няколко добри положения, можеше да вкараме и се надявам да го направим в следващите мачове. Добрите отбори те наказват, когато правиш грешки. Ние трябва да правим същото", каза Вердон след мача.

Оливие Вердон (вляво)

