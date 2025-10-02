Гонзо: Около 10, 11 или 12 човека са залагали на свои мачове, прокуратурата ги погва

При откриването на обновения и модернизиран ученически стадион "Цоньо Василев" в Шумен по програмата „Хеттрик" на УЕФА президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо коментира разследването на 46-има футболисти и хора, свързани с футбола, залагали на мачове от нашето първенство.

Санкцията по правилник е 10 000 лева и като я платиш, си чист, което предизвика въпроси.

„Някой са си платили глобите, други ще обжалват. Апелативната комисия потвърди техните наказания. Около 10, 11 или 12 човека, не мога точно да кажа, ще отидат в прокуратурата предвид това, че са залагали на собствени мачове... Смятам, че ще има и по-големи наказания и някой от тях може и да са наказани още много дълго време", разкри Гонзо.