Олимпийската шампионка Ивет Горанова се пуска на силен турнир в Куала Лумпур

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Олимпийската шампионка от Игрите в Токио 2020 Ивет Горанова и лидерката в световната ранглиста при жените до 21 години Теодора Цанева ще участват в последния турнир от Карате 1 Серия A в столицата на Малайзия - Куала Лумпур.

Горанова ще играе в категория до 55 кг, като в първия си мач ще срещне Нейра Сипович (Босна и Херцеговина). Цанева e до 50 кг, а в първия си мач ще има за съперничка иранката Захра Зареи.

Треньори на двете българки в Малайзия са Бояна Стефанова и Ангел Стефанов, съобщават от Българска национална федерация карате.