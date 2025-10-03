ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нова американска технология за батерии обещава про...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21419512 www.24chasa.bg

Олимпийската шампионка Ивет Горанова се пуска на силен турнир в Куала Лумпур

1204
Ивет Горанова Сникма: СА "Димитър Ценов"

Олимпийската шампионка от Игрите в Токио 2020 Ивет Горанова и лидерката в световната ранглиста при жените до 21 години Теодора Цанева ще участват в последния турнир от Карате 1 Серия A в столицата на Малайзия - Куала Лумпур.

Горанова ще играе в категория до 55 кг, като в първия си мач ще срещне Нейра Сипович (Босна и Херцеговина). Цанева e до 50 кг, а в първия си мач ще има за съперничка иранката Захра Зареи.

Треньори на двете българки в Малайзия са Бояна Стефанова и Ангел Стефанов, съобщават от Българска национална федерация карате.

Ивет Горанова Сникма: СА "Димитър Ценов"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?