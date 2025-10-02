Първа загуба за "Олимпиакос" и Александър Везенков в Евролигата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Олимпиакос" се опита отново да излъже съперника и да спечели мач, но този път стомната се счупи.

Във втория кръг от Евролигата по баскетбол гръцкият отбор водеше преди последните две части, но след безобразна стрелба и 8:25 във финалната четвърт загуби 77:89 като гост на "Реал" в Мадрид.

Проблеми с точността имаше и Александър Везенков. Бившият №1 в турнира вкара скромните за стандарта си 13 точки.

Следващият съперник на "Олимпиакос" е новакът в Евролигата "Дубай", а мачът е на 10 октомври в Пирея.