Димитър Митов и "Абърдийн" с 2:3 от "Шахтьор" в Лигата на конференциите

Снимка: Ройтерс

"Абърдийн" с българския вратар Димитър Митов загуби с 2:3 у дома от украинския гранд  "Шахтьор" (Донецк) в първия си мач от Лигата на конференциите.

Домакините излязоха напред в резултата още в осмата минута чрез Йеспер Карлсон от дузпа, но гостите от осъществиха обрат.

В 39-ата минута Йехор Назарина бе точен за 1:1, а с два гола в рамките на пет минути в началото на второто полувреме резултатът набъбна до 3:1. Точни за тима бяха Лукас Ферейра (54) и Педро Енрике (60).

Ники Девлин върна един гол за Абърдийн в 69-ата минута, но въпреки натиска в края, домакините не успяха да изравнят.

Снимка: Ройтерс

