Новият треньор скрива националите в Правец

Нов селекционер, нова локация за лагер на националния отбор.

Първата голяма промяна, която прави наследилият оттеглилия се от поста Илиан Илиев Александър Димитров, е мястото за подготовка на избраниците си.

Това става ясно от публикуваната от БФС програма около предстоящите световни квалификации с Турция в София (11 октомври, 21,45 ч, Национален стадион “Васил Левски”) и с Испания във Валядолид (14 октомври, 21,45 ч).

Националите вече няма да се подготвят на базата в “Бояна”, а ще използват комплекса в Правец. Така своеобразно Димитров ще скрие момчетата си преди своя дебют, вероятно за да са тотално изолирани и съответно напълно концентрирани в тренировките преди поредните изключително тежки от всякакво естество мачове на България.

За Испания националният отбор ще излети с чартърен полет от терминал 2 на летище в “Васил Левски” София в понеделник, 13 октомври, в 9,30 ч. Връщането у нас ще е около 15,00 ч в сряда, 15 октомври.

Друга новост при Димитров е, че съобщаването на програмата дойде преди обявяването на играчите от вътрешното ни първенство, на които той ще разчита в световните квалификации, а първите футболисти ще започнат да се събират в неделя. На 26 септември стана ясно и на кои играчи от чужди отбори ще разчита новият селекционер.