Наш национал си вдигна цената с 2,1 млн. евро за 4 месеца

Наш национал си вдигна цената с 2,1 млн. евро за 4 месеца

Росен Божинов Снимка: "Антверп"

20-годишният защитник Росен Божинов, който дебютира за България в септемврийските мачове (0:3 от Испания и Грузия), пък отбеляза значителен скок на цената си в авторитетния сайт transfermarkt.

Футболистът на белгийския елитен “Антверп” вече струва според нея 2,5 млн. евро. При предишното определяне на цената му от 12 юни тя е 400 хиляди, което означава увеличение с 2,1 млн. за няма и 4 месеца.

Божинов, който “Антверп” купи от ЦСКА 1948 миналото лято за 500 хил., бе титуляр и в 9-те мача на тима си до момента и вкара веднъж.

