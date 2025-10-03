ЦСКА готов с първи терен за школата

ЦСКА ще е готов с първия изкуствен терен на новостроящата се детско-юношеска школа до края на месеца. Той ще е с покритие от последно поколение, което съвместява корк и маслина. При него се избягват тези топчета от стари гуми, които запълват другата изкуствена трева. Според производителите е и по-издръжлив.

Теренът вероятно освен децата ще бъде ползван и от първия отбор, когато на Панчарево падне сняг. В момента, въпреки поройния дъжд този на базата, който бе изцяло подновен, е в перфектно състояние.

На школата се прави и отоплителната система на терена, който ще е с естествена трева. Той обаче ще бъде засят вероятно напролет, защото времето вече се разваля.

Доста е притеснително за терена на “Васил Левски”, където в неделя ще е дербито с “Лудогорец”. В неделя там бе концертът на Роби Уилямс, в четвъртък валя като из ведро, а преди футболния мач в събота националите по ръгби имат мач с Турция.

Улаус Скаршем твърдо пропуска мача с “Лудогорец”, след като не успя да се възстанови навреме.

Централният защитник Лумбард Делова също е под въпрос, въпреки че вече тренира с групата на Христо Янев. От контузените изцяло готов е Иван Турицов.

Както е известно Янев не може да включи в групата младоците Йоан Борносузов и Илиян Антонов, които са наказани заради червените картони във втория отбор.

