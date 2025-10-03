ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Херо поема "Ботев" (Пд) от Нова година

Велизар Маджаров

Димитър Димитров-Херо. Снимка ВЕЛИЗАР МАДЖАРОВ

Бургаско дуо ще поеме пловдивския “Ботев”.

Досегашният наставник на “Нефтохимик” Тодор Киселичков и временният треньор Иван Цветанов - Трите хикса, който е и директор  на школата на “жълто-черните”, застават начело на отбора.

Киселичков в момента кара курсове за “УЕФА Про” лиценз и няма право да се води старши треньор.

До този вариант се е стигнало след  пропадането на преговорите с Александър Томаш, който бе първи вариант за наследник на  освободения Николай Киров- Белия.

Заговори се за Георги Дерменджиев и Димитър Димитров.

Херо ще поеме “Ботев” на по-късен етап, със сигурност от Нова година. Меракът му е да започне  на чисто в клуба, като най-важното е сам да си направи селекцията на играчите през зимната пауза. 

Тодор Киселичков ще остане в щаба на Димитър Димитров като първи помощник. Двамата бургазлии работиха  заедно и в “Спартак” (Варна).

Досегашният асистент на Киселичков в “Нефтохимик” Димчо Ненов поема  третодивизионния тим.

Николай Киров бе освободен след домакинската загуба 1:2 от ЦСКА 1948 през миналата седмица и веднага се появиха информации, че Томаш е сигурен заместник, а в екипа му ще влязат Константин Мирчев, Тодор Кючуков и Илиян Митрев.

За последно 47-годишният бивш футболист бе начело на ЦСКА, но загуби поста си заради провала с “Арда” в баража за участие в Лигата на конференциите. Тогава отборът от Кърджали изравни в добавеното време, а после победи при изпълнението на дузпи. Няколко дни по-рано ЦСКА загуби от “Лудогорец” финала за купата на България на препълнения стадион “Васил Левски”.

Срещу “Левски” в отложения мач от VI кръг във вторник “Ботев” бе воден от Иван Цветанов. След 0:1 пловдивският отбор е едва на 13-о място в класирането на елитната ни лига само с 2 победи, 7 загуби и 7 точки от 10 изиграни мача.

