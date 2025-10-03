Волейболистът от Стара Загора Жасмин Величков: Надявам се догодина и аз да получа повиквателна за националния отбор

18-годишният състезател е съотборник на световния вицешампион Мартин Атанасов в Монца, Италия

- Как ще коментирате представянето на българския отбор на световното първенство във Филипините и конкретно във финалния мач?

- Искам да поздравя момчетата за целия труд, който са положили през всичките тези години. Загубиха финала, но италианците са с доста повече опит от нас. Смятам, че бъдещето е пред нашия отбор.

- Вие бяхте в националния ни отбор до 19 години на първенството в Узбекистан, после играхте в по-горната група в Китай. Представихте се добре, как виждате бъдещето на българския волейбол?

- Хубавото е, че във всички гарнитури, включително и в мъжкия национален отбор, се работи по един и същи план и това помага прескачането нагоре на даден състезател да става много по-лесно. Сигурен съм, че бъдещето е цветно, защото имаме много добри момчета.

- Защо вашето поколение и малко по-големите от вас навлизат с такава сила в световния волейбол, как си го обяснявате?

- Често казано, за мен това не е чак толкова голяма изненада, че бяха на финал. Те още в гарнитурата 20-21 години са играли заедно финали и са вземали медали. Не е изненада, че като мъже показват същото.

- Предполагам, че и вие имате амбиции за мъжкия национален тип, очертава ли се нещо подобно?

- Това изцяло зависи от треньора. Надявам се догодина и аз да получа повиквателна за мъжкия национален отбор. Но всичко е развитие. Тази година трябва да напредна доста във всяка една характеристика на играта. Така че е рано.

- Конкуренцията в Монца навярно е жестока, с колко души се борите за титулярно място на вашия пост като посрещач?

- Ние сме 14 човека, има още 1-2 момчета от школата, които понякога ги викат. Те са конкуренция, но най-вече тримата посрещачи, мои съотборници, които бяха на световното първенство със своите страни - германец, финландец и нашият Марто Атанасов. Надявам се във времето да покажа, че и аз мога.

- Кога започвате шампионата на Италия?

- Първо да кажа, че всичко е наред с подготовката ни. Натоварването тук е доста по-голямо, отколкото в България. Играем контроли, първият ни официален мач е на 19 октомври срещу Перуджа.

- Свикнахте ли вече с Монца и живота в Италия?

- Най-много ми харесва, че градът наподобява на Стара Загора, не е чак толкова голям. А животът е един и същ, тук е както в България.

Роденият в Стара Загора Жасмин Величков навърши 18 години на 1 юни т. г. и завърши Математическата гимназия в родния си град. Играе волейбол в местния "Берое", от три месеца е съотборник на световния вицешампион Мартин Атанасов в италианския "Монца". Участник в националния отбор на България за младежи до 19 години.