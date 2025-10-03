Само 8 от Първа лига в националния! Аут са Антон Недялков и Кристиян Димитров

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новият селекционер на България Александър Димитров обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Испания. Лагерът стартира след 2 дни.

На 11 октомври тимът ни посреща селекцията, водена от Винченцо Монтела, на Националния стадион "Васил Левски" в София от 21:45 ч., а на 14 октомври гостува на стадион "Хосе Сория" във Валядолид от 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско).

Към обявените вече 16 играчи от чужди отбори бяха прибавени само 8 от Първа лига.

Няма ги септемврийските титуляри при предишния треньор Илиан Илиев Антон Недялков ("Лудогорец"), Кристиян Димитров ("Левски") и Николай Минков ("Ботев", Пд). Няма никой и от клубния отбор на Илиев "Черно море".

Върнат е Иван Турицов от ЦСКА.

Ето и пълния списък с повиканите играчи:

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн), Светослав Вуцов (Левски), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)

Защитници:

Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Росен Божинов (Роял Антверп), Eмил Ценов (Оренбург), Християн Петров (Хееренвеен), Виктор Попов (Корона Киелце), Димитър Велковски (Арда), Иван Турицов (ЦСКА София)

Полузащитници:

Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Илия Груeв (Лийдс), Станислав Шопов (Осиек), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Марин Петков (Левски), Ивайло Чочев (Лудогорец), Кристиян Стоянов (Славия)

Нападатели:

Кирил Десподов (ПАОК), Здравко Димитров (Бодрум), Лукас Петков (Елверсберг), Владимир Николов (Корона Киелце), Мартин Минчев (Краковия), Радослав Кирилов (Левски)