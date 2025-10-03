Предложиха световен вицешампион за почетен гражданин на Божурище

Вицешампионът от световното по волейбол във Филипините Аспарух Аспарухов да бъде удостоен със званието Почетен гражданин на община Божурище. Това предложение бе внесено с докладна записка от двама общински съветници.

"Имаме честта едно от момчетата, прославили България, да бъде от нашата община. Да се говори за Божурище благодарение на играч, който остана без сили и остави сърцето и душата си на терена, но не спря - игра за България, игра за Божурище. Напомни за забравената максима - "Божурище е волейбол", мотивираха те своето предложение.

Кметът на Божурище Георги Димов подкрепи инициативата.

"Нашият съгражданин Аспарух Аспарухов зарадва и обедини всички ни със сребърния медал, който с отбора спечелиха и с достойното си представяне на световното първенство. Похвално е, че вече има внесено предложение младият, талантлив спортист Аспарухов да бъде удостоен със званието "Почетен гражданин на община Божурище". Аз изцяло подкрепям тази инициатива, имаме пълно единомислие в тази посока и ще се радвам Общинският съвет да вземе решението единодушно. Над политическите различия винаги трябва да поставяме доброто и успехите на нашите млади съграждани – те са истинската гордост и бъдеще на Божурище. Адмирации!", заяви Димов.