Германска звезда остава при волейболните ни шампионки

Германската звезда Ванеса Агбортаби остава във волейболния шампион при жените "Марица" (Пловдив) и през новия сезон, съобщиха от клуба.

През изминалата кампания посрещачката спечели шампионската титла и купа България с „жълто-сините" и беше част от отбора, който за първи път премина груповата фаза на Шампионската лига.

Агбортаби има богат международен опит. Освен за клубове в родината си е играла в Израел, Гърция и Франция.

"С класа и опит Ванеса ще помага на "Марица" в двубоите за НВЛ, Купа България и Шампионската лига", написаха пловдивчани.

