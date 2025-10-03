Световен вицешампион се завърна в родния си клуб

22-годишният посрещач Георги Татаров, който с националния отбор по волейбол стана световен вицешампион във Филипините, отдели от малкото си време за почивка, за да се завърне в родния си ЦСКА.

Той ще започне втори сезон в италианския "Гротадзолина", а преди това бе във Франция и Турция.

"Георги Татаров посети любимия си клуб, за да се види с бивши съотборници и треньори. Всички бяха много щастливи да му се порадват и да го поздравят за сребърния медал от Световното първенство. Пожелаваме му още много успехи и медали!", написаха "червените".