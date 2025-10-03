Испания обяви състава, Ямал пак ще тормози България

Селекционерът на европейския шампион Испания Луис де ла Фуенте обяви състава си за предстоящите квалификационни мачове срещу Грузия и България за световното догодина.

В него присъства вундеркиндът на "Барселона" Ламин Ямал, за който имаше спекулации, че ще бъде спрян от каталунците.

Причината - миналия месец той се прибра от мачовете в София и Коня с контузи и пропусна няколко мача. В "Барса" бяха ядосани, че Де ла Фуенте го е оставил да играе въпреки сериозния проблем с болките в гърба и то при положение, че тимът води убедително в резултата. Испания би 3:0 и 6:0 България и Турция.

У нас Ямал бе пазен от Фабиан Нюрнбергер и Антон Недялков. Сега и двамата не са в групата, тъй че предстои да се разбере кой ще е "късметлията" на поста ляв бек.

Иначе съставът не е претърпял съществени промени, освен отпадането на контузените Дани Карвахал, Нико Уилямс, Фермин, Фабиан Руис и Гави, което позволява включването на Бариос, Маркос Йоренте, Саму и Феран Торес. Алваро Мората също отпада по треньорско решение, след като беше включен в предишния състав през септември, като при успеха срещу България с 3:0 остана неизползвана резерва и влезе от пейката в 72-ата минута при разгрома над Турция с 6:0. В групата е и новата мегазвезда на футбола Ламин Ямал, който доскоро лекуваше контузия, която получи при победата над Турция миналия месец.

Испания ще се изправи срещу Грузия в събота, 11 октомври, на стадион „Мартинес Валеро" в Елче, а срещу България на стадион „Хосе Сория" във Валядолид във вторник, 14 октомври. Тренировъчният лагер ще започне в понеделник на "Сиудад дел Футбол".

Съставът на Испания за мачовете с България и Грузия:

Вратари: Давид Рая, Алекс Ремиро, Унай Симон

Защитници: Маркос Йоренте, Робин Льо Норман, Пау Кубарси, Дийн Хаусен, Педро Поро, Алехандро Грималдо, Марк Кукурея, Дани Вивиан

Полузащитници: Микел Мерино, Алейш Гарсия, Родри, Мартин Субименди, Педри, Баена, Бариос

Нападатели: Дани Олмо, Феран Торес, Де Фрутос, Йереми Пино, Ламин Ямал, Микел Оярсабал, Хесус Родригес, Саму.