Световен вицешампион: Най-трудният и важен момент 4-те месеца тренировки в Самоков

Световният вицешампион по волейбол от първенството във Филипините Руси Желев днес бе посрещнат от ръководството и учениците на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер", както и от Община Стара Загора в изпълнения Културен дом в града, за да бъде поздравен за постигнатия успех с националния отбор на България.

„Аз съм този, който трябва да благодари за начина, по който хората приеха успеха на отбора и ни накараха да се чувстваме още по-горди българи, каквито всъщност винаги сме. Най-трудният и важен момент бе подготовката и четирите месеца в Самоков. Свършихме много работа и всичко това ни даде увереност на самото първенство. Психологията ни бе да играем с български дух, непримиримост и за победи. За да спечелиш, трябва да вярваш.

Амбициите ни са големи и ще търсим класиране за олимпиадата в Лос Анджелис. Ще се опитаме да грабнем още първата възможност за класиране по време на европейското първенство. Това гарантира възходящата ни линия и точно на игрите през 2028 г. се надявам да бъде върхът в изявите ни", сподели посрещачът, който след силния сезон с "Берое" премина в италианския "Мачерата".