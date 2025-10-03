Защитник на "Лудогорец": Автоголът ми срещу "Бетис" бе като виц

Защитникът на "Лудогорец" Франсиско Сон, който си вкара автогол при загубата от "Бетис" с 0:2 в Лига Европа, говори пред испанската "Канал Сур Телевисион" след срещата в Разград.

Любопитно е, че той е юноша и голям фен на "Бетис", като притежава абонаментна карта под номер 9000 за отбора от Севиля. Преди срещата самият испански футболист разкри, че спортният директор на "Бетис" Ману Фахардо го е помолил на шега да си вкара автогол, след като жребият изправи един срещу друг двата тима в турнира, предава БТА.

"Ние сме приятели. Той иска най-доброто за Бетис, а аз - най-доброто за Лудогорец. Това, което се случи в мача, бе като забавен виц", коментира Сон.

"Никога не ни е харесвало да губим, но като анализираме мача спокойно, си даваме сметка, че съперник ни бе Бетис, който има невероятно качество. В две атаки от изключително качество на Джо и Жуниор ни вкараха два гола. Бетис свърши работата си много добре, на нас ни липсваше нещо малко в атака. Те почти ни убиха. Не показахме същото ниво на самообладание, като в първия мач в Лига Европа, защото Бетис свърши страхотна работа в защита. Отборът ни даде всичко, което е много важно, а сега трябва да продължим добре и в първенството, което също е важно", казва още Сон.