Синдромът "Манчестър Юнайтед" - "ненужните" блесват в други отбори

След изминалите мачове в Шампионската лига някои от "ненужните" футболисти за "Манчестър Юнайтед" блеснаха с други отбори.
Изхвърленият Расмус Хойлунд, който бе пратен под наем в "Наполи", донесе победата на неаполитанци в мача им срещу "Спортинг" (Лисабон), вкарйвайки 2 гола и спечелвайки заслужено и приза за играч на мача.
Дачанинът бе пратен в Неапол, след като "червените дяволи" привлякоха Бенджамин Шешко от "РБ Лайпциг" за 74 милиона паунда. Шешко до този момент има 1 вкаран гол за 6 мача.
Антони Еланга и игралият за малко в Манчестър Марсел Забицер също бяха отличени като най-добре представилите се играчи съответно за "Нюкасъл" и "Борусия" (Дортмунд).
Еланга напусна "Олд Трафорд" за 15 млн. паунда и премина в "Нотингам Форест" през 2023 година.
След много добър сезон, крилото си спечели трансфер за 55 млн. паунда в "Нюкасъл".
Шведът изигра ключова роля при първите два гола на "свраките" в тяхната убедителна победа над белгийският "Роял Юнион Сен Жилоа".
Маркъс Рашфорд също изглежда като прероден, след като замени Манчестър с Барселона.
Англичанинът за 9 мача е отбелязъл 2 гола и е дал 4 асистенции за каталунския клуб.
Последното голово подаване на Рашфорд беше срещу "Пари Сен Жермен" в сряда, при загубата на "Барселона" от френския отбор с 1:2.
Скот Мактоминей е най-яркият пример за бивш футболист на "Юнайтед" в последно време, който след напускането си от "Олд Трафорд" показва на какво е способен.
Шотландският халф през изминалата кампания беше основна фигура за "Наполи" при спечелването на Скудетото миналия сезон.
След шампионския триумф Мактоминей бе издигнат в култ от феновете в Неапол.
Всеобщото мнение на острова за него бе, че той е един от многото средностатистически полузащитници, които са минали през елита на Англия.
Несъмнено Мактоминей успя да обърне представите на феновете за себе си на 180 градуса.
В момента той продължава да бъде неизменна час от стартовата единадесеторка на Антонио Конте.
Антони е още един футболист, който при първата се открила възможност смени червения екип на "Манчестър Юнайтед".
След страхотен наем в "Бетис" Атони плачеше, когато настъпи момента да се върне обратно в Англия.
Сагата около изходящия трансфер на бразилеца през лятото завърши щастливо за футболиста.
Така Антони се върна обратно в Севиля.
Изключения от правилото правят единствено Андре Онана и Джейдън Санчо.
Онана за изненада на всеки отиде в турския "Трабзонспор", където дори той имаше своя миг - във втория си мач успя да направи асистенция.
За три двубоя в турското първенство камерунският страж е допуснал 5 гола в 3 мача.
Джейдън Санчо след трасфера си от "Борусия" (Дортмунд) в "Манчестър Юнайтед" през 2021 година не изглежда като онзи футболист, който показа, че е звезда в Германия.
Сега той е в "Астън Вила", където продължава да не впечатлява с играта си.
През миналия сезон бе под наем в "Челси" и спечели Лигата на конференциите.
Независимо този успех, той така и не успя да се наложи в отбора и по-често влизаше от скамейката.
"Юнайтед" с всеки следващ сезон изглежда все по-зле. Играчите, които идват и напускат отбора показват коренна промяна в начина си на игра и поведение на терена.
Дали обастановката в съблекалнята е токсична, дали цари хаос, или просто тези футболсти сами си внушават нещо - няма как да знаем.
Най-новите и звездни попълнения в редиците на "червените дяволи" - Браян Мбемо и Матеус Куня, изглежда също са започнали да страдат от синдрома "Манчестър Юнайтед", тоест посредствена и безидейна игра.
А треньорът Рубен Аморим сякаш не може да намери решенията, чрез които да потуши разярилата се криза.
Към този момент "Манчестър Юнайтед" се намира на 14-о място с актив от 7 точки.