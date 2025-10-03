Алекс Николов за посрещането в София: Най-уникалният ден в живота ми!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Топреализаторът на световното първенство Алекс Николов (173) точки с емоционален пост в инстаграм обяви колко го е разчувствало посрещането в София пред храм-паметника "Св. Александър Невски", където хиляди аплодираха волейболистите, спечелели себърни медали на световното във Филипините.

"Хиляди думи няма да ми стигнат да опиша какво усетих ето тук (има редвид площада пред храм-паметника "Св. Александър Невски") преди два дни.

Най-уникалният ден в живота ми !

Благодаря от сърце на ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ, за непрестанната обич,подкрепа, и неописуема емоция с която ни дарихте през последните седмици. ЗАЕДНО изживяхме мигове, които ще останат ЗАВИНАГИ в нашите сърца!

Гордея се, че съм Българин!

Гордея се, че сме едно цяло – когато сме заедно, можем всичко!", написа 21-годишният посрещач