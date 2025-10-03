ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп с ултиматум към "Хамас": Ще бъдете проследен...

Сестри Стоеви стигнаха 1/2-финал в ОАЕ

1200
Сестри Стоеви Снимка: фейсбук на федерацията

Водачките в схемата Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за полуфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите Tour Super 100 в Ал Аин (Обединени Арабски Емирства).

Българките, които са пети от световното първенство в Парижтази година и европейски шампионки, победиха във втория си двубой от надпреварата осмите поставени Кавиприя Селвам и Симран Синхи (Индия) с 21:16, 21:8 за 29 минути. Сестрите нямаха проблеми в двубоя, в който показаха отлична игра и затвориха за по-малко от половин час на корта.

За място на финала възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова ще играят утре с победителките от мача между номер 4 Бенгису Ерчетин/Назлъджан Инджъ (Турция) и Шрея Баладжи/Депта Сатхиш (Индия).

