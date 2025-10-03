България все пак се размина с втори дуел срещу Ламин Ямал

Националният тим на България все пак се размина с втори дуел срещу вундеркинда на Испания и "Барселона" Ламин Ямал.
По-рано днес 18-годишното крило фигурираше в състава на селекционера Луис де ла Фуенте за световните квалификации с Грузия и България.
От "Барса" обаче обявиха, че Ямал има контузия в слабините, която ще му попречи да играе в следващите 2-3 седмици. Новината е потвърдена и от Барселона.
Така той няма да е в тима на Испания за световната квалификация срещу България във Валядолид на 14 октомври.
На 4 септември в София Ямал развинти левия ни бранител Фабиан Нюрнбергер до 62-ата мин, а в следващите 17 мин, в които испанецът бе на полето, Антон Недялков се представи по-успешно.