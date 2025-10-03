“Бетис” затвърди испанския кошмар на "Лудогорец"

Най-големият кошмар на “Лудогорец” в Европа със сигурност са тимове от Испания. Това се затвърди след поредния мач на 14-кратните шампиони на България срещу отбор от иберийската държава. В кръг II от същинската фаза на Лига Европа разградчани паднаха 0:2 от “Бетис”. И по този начин вече се намират в серия от 10 последователни поражения срещу тимове от Испания. Любопитното е, че 3 от загубите идват именно от съперника на “Лудогорец” в четвъртък.

С поражението шансовете на доминатора у нас в последните години да стигне до директните елиминации на втория по сила турнир на УЕФА леко паднаха. Преди изиграването на вторите срещи от Лига Европа възможността за “Лудогорец” да стигне минимум до плейофите (9-о-24-о място) на състезанието, бе 62%. След загубата от испанския “Бетис” шансът вече е 57%.

За втора поредна седмица пък мач с участието на “Лудогорец” попадна сред най-нископосетените в Лига Европа. Двубоят с миналогодишния финалист в Лигата на конференциите е изгледан от 5844 души. Само двубоят “Макаби” (Тел Авив) - “Динамо” (Загреб) събра по-малко публика - едва 255 зрители. Израелският отбор обаче игра домакинството си в сръбския град Бачка Топола заради наложени ограничения.

Негативната серия за родния хегемон срещу испанци започна преди 11 г. Тогава българският шампион направи първия си сериозен пробив в турнири на УЕФА - стигна до 1/8-финалите на Лига Европа, където съперник бе “Валенсия”. Разградчани отпаднаха след 0:3 в България и 0:1 в Испания. След това последваха сблъсъци с “Реал” (Мадрид) в Шампионската лига, “Еспаньол”, “Атлетик” (Билбао) и 2 пъти с “Бетис”, но резултатът бе все същият - българският тим губеше. И от 10 срещи срещу испанци е отбелязал едва 4 гола. За сметка на това пък е допуснал 25. Пред играчите на Руи Мота обаче предстои шанс все пак да измъкнат поне точка от съперник от Испания още тази година. В края на следващия месец “Лудогорец” ще играе отново у дома срещу по-непретенциозния отбор “Селта”.

Иначе треньорът на разградчани загуби един от основните си футболисти за няколко седмици. Още в началото на мача с “Бетис” бранителят Едвин Куртулуш се контузи.