Турция с всичките си звезди срещу България

Селекционерът на турския национален отбор Винченцо Монтела обяви група от 27 футболисти за предстоящите световни квалификации в група Е срещу България на 11 октомври в София и срещу Грузия 3 дни по-късно в Коджаели.

В групата са и другите големи звезди на Турция Арда Гюлер от Реал (Мадрид), Зеки Челик от Рома, Кенан Йълдъз от Ювентус, както и вратарят Байандър от Манчестър Юнайтед.

Единственият пълен дебютант в тази група от 27 футболисти е Атакан Каразор – полузащитник на германския Щутгарт. Пред своя мач номер 100 е Хакан Чалханоглу от Интер (Милано), който до момента в 99-те си срещи е вкарал 21 гола.

Състав на Турция:

Вратари: Алтай Байандър (Манчестър Юнайтед, Англия), Берке Йозер (Лил, Франция), Мерт Гюнок (Бешикташ), Угюрджан Чакър (Галатасарай)

Защитници: Абдюлкерим Бардакчъ и Ерен Елмалъ (и двамата от Гаратасарай), Чаалар Союнджу и Мерт Мюлдюр (и двамата от Фенербахче), Ферди Кадъоглу (Брайтън, Англия), Мерих Демирал и Юсуф Акчичек (и двамата от Ал Ахли, Саудитска Арабия), Самет Акайдън (Чайкур Ризеспор), Зеки Челик (Рома, Италия)

Полузащитници: Атакан Каразор (Щутгарт, Германия), Хакан Чалханоглу (Интер Милано, Италия), Исмаил Юксек (Фенербахче), Оркун Кьокчу (Бешикташ), Салих Йозджан (Борусия Дортмунд, Германия)

Нападатели: Арда Гюлер (Реал Мадрид, Испания), Баръш Алпер Йълмаз и Юнус Акгюн (и двамата от Галатасарай), Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт, Германия), Дениз Гюл (Порто, Португалия), Кенан Йълдъз (Ювентус, Италия), Ирфан Джан Кахведжъ, Керем Актюркоглу, Огюз Айдън (и тримата от Фенербахче)