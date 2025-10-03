ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само 6-има полеви играчи от Първа лига годни за Ис...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21426362 www.24chasa.bg

Турция с всичките си звезди срещу България

1800
Арда Гюлер Снимка: Ройтерс

Селекционерът на турския национален отбор Винченцо Монтела обяви група от 27 футболисти за предстоящите световни квалификации в група Е срещу България на 11 октомври в София и срещу Грузия 3 дни по-късно в Коджаели. 

В групата са и другите големи звезди на Турция Арда Гюлер от Реал (Мадрид), Зеки Челик от Рома, Кенан Йълдъз от Ювентус, както и вратарят Байандър от Манчестър Юнайтед.

Единственият пълен дебютант в тази група от 27 футболисти е Атакан Каразор – полузащитник на германския Щутгарт. Пред своя мач номер 100 е Хакан Чалханоглу от Интер (Милано), който до момента в 99-те си срещи е вкарал 21 гола. 

Състав на Турция:

Вратари: Алтай Байандър (Манчестър Юнайтед, Англия), Берке Йозер (Лил, Франция), Мерт Гюнок (Бешикташ), Угюрджан Чакър (Галатасарай)

Защитници: Абдюлкерим Бардакчъ и Ерен Елмалъ (и двамата от Гаратасарай), Чаалар Союнджу и Мерт Мюлдюр (и двамата от Фенербахче), Ферди Кадъоглу (Брайтън, Англия), Мерих Демирал и Юсуф Акчичек (и двамата от Ал Ахли, Саудитска Арабия), Самет Акайдън (Чайкур Ризеспор), Зеки Челик (Рома, Италия)

Полузащитници: Атакан Каразор (Щутгарт, Германия), Хакан Чалханоглу (Интер Милано, Италия), Исмаил Юксек (Фенербахче), Оркун Кьокчу (Бешикташ), Салих Йозджан (Борусия Дортмунд, Германия)

Нападатели: Арда Гюлер (Реал Мадрид, Испания), Баръш Алпер Йълмаз и Юнус Акгюн (и двамата от Галатасарай), Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт, Германия), Дениз Гюл (Порто, Португалия), Кенан Йълдъз (Ювентус, Италия), Ирфан Джан Кахведжъ, Керем Актюркоглу, Огюз Айдън (и тримата от Фенербахче)

Арда Гюлер Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

България е волейбол! Вярно, но само донякъде