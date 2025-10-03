Само 6-има полеви играчи от Първа лига годни за Испания

Новият селекционер на България Александър Димитров зачеркна 2/3 от титулярите в последния мач срещу европейския шампион

Преди точно месец България посрещна Испания в мач от световните квалификации. Тогавашният селекционер на нашите Илиан Илиев пусна сред титулярите 8 играчи от Първа лига. И загубихме 0:3, при това без европейският шампион да си дава зор на изпълнения до краен предел “Васил Левски”.

Заменилият Илиев начело на представителния тим на България Александър Димитров пък ще може да излезе с едва 6-има полеви играчи от т.нар. роден елит при визитата на “Ла Фурия Роха” след 10 дни във Валядолид. Това стана ясно от списъка на новия селекционер за играчи от Първа лига. Димитров изненадващо обяви с кои футболисти от родния елит ще бори Турция, на която сме домакини на 11 октомври и споменатия вече мач с Испания на 14, 2 дни преди началото на т.нар. лагер-сбор - неделя. И извика общо 8 от Първа лига, като 2-ма от тях са вратари - Светослав Вуцов от “Левски” и Димитър Шейтанов - ЦСКА 1948.

Няма ги септемврийските титуляри срещу Испания Антон Недялков (“Лудогорец”), Кристиян Димитров (“Левски”) и Николай Минков (“Ботев”, Пд). Няма го и Васил Панайотов от “Черно море”, както и други повикани от клубния тим на Илиан Илиев.

За сметка на това сред избраниците на новия селекционер Димитров попада Иван Турицов от ЦСКА. Бранителят не е играл за първия отбор на България повече от година. Димитър Велковски от “Арда”, чийто последен двубой за представителния ни тим бе през 2022 г., се завръща в тима. В състава място намира и халфът на “Славия” Кристиян Стоянов, който все още чака дебюта си за представителния отбор на България.

Иначе най-много представители в националния има “Левски” - 3-ма . Това са вратарят Вуцов, Марин Петков и Радослав Кирилов. Единственият представител на шампиона в последните 14 г. “Лудогорец” пък е Ивайло Чочев.

Така нищо чудно всички 11 титуляри на новия селекционер Димитров за мачовете с Турция и Испания пък да са от чужди първенства. Защитата на България за предстоящите мачове ще бъде коренно различна, след като по трима от титулярите бранители в предните две квалификации останаха без повиквателни. В средата на терена ситуацията е същата, както и в нападение.

В същото време стана ясно, че Ламин Ямал няма да ни тормози. Вундеркиндът има контузия и ще бъде извън терените 2-3 седмици.

