ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел е нанесъл удари въпреки призива на Тръмп

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21427548 www.24chasa.bg

Ейса към Григор: Гордея се, че си пример за младите

1668
Лекцията на Григор Димитров на форума в Швейцария предизвика огромен интерес.

Гордея се с теб.

Това пусна в социалните мрежи Ейса Гонсалес. Посланието е към Григор Димитров по повод участието му в престижния форум за дълголетие в Санкт Мориц. Интересът към най-добрия български тенисист в историята бе толкова голям, че направи впечатление на мексиканската актрира, която от известно време е гадже на Григор.

Самият Димитров също използва Instagram, за да изрази признателността си към организаторите и участниците в дискусията в швейцарския курорт.

“Благодаря на всички, които се включихте във форума за дълголетие, за вашата отдаденост, опит и страст. Вашите колективни усилия ще продължат да оказват влияние върху бъдещото развитие на младите. За мен бе голяма чест да присъстват и да разговарям с вас. Устойчивостта е в основата на дълголетието. Продължавайте напред”, написа българската звезда.

Димитров се възстановява след операцията на гръден мускул, но от известно време тренира и се очаква да се завърне за турнира в Стокхолм от 13 октомври, където миналата година бе финалист.

Лекцията на Григор Димитров на форума в Швейцария предизвика огромен интерес.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)