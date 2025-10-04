Ейса към Григор: Гордея се, че си пример за младите

Гордея се с теб.

Това пусна в социалните мрежи Ейса Гонсалес. Посланието е към Григор Димитров по повод участието му в престижния форум за дълголетие в Санкт Мориц. Интересът към най-добрия български тенисист в историята бе толкова голям, че направи впечатление на мексиканската актрира, която от известно време е гадже на Григор.

Самият Димитров също използва Instagram, за да изрази признателността си към организаторите и участниците в дискусията в швейцарския курорт.

“Благодаря на всички, които се включихте във форума за дълголетие, за вашата отдаденост, опит и страст. Вашите колективни усилия ще продължат да оказват влияние върху бъдещото развитие на младите. За мен бе голяма чест да присъстват и да разговарям с вас. Устойчивостта е в основата на дълголетието. Продължавайте напред”, написа българската звезда.

Димитров се възстановява след операцията на гръден мускул, но от известно време тренира и се очаква да се завърне за турнира в Стокхолм от 13 октомври, където миналата година бе финалист.