Иван Иванов тренира с бивш №3 в света

Иван Иванов и Доминик Тим

Шампионът от “Уимбълдън” и US Open и №1 в света при юношите Иван Иванов тренира с Доминик Тим на лагер в Германия, организиран от Adidas.

16-годишният варненец е рекламно лице на фирмата. Австриецът Тим, който прекрати кариерата си заради контузия в китката, има титла от откритото на САЩ през 2020 г. и стигна до трето място в ранглистата по тенис при мъжете.

Иванов няма да играе във финалния "Мастърс" до 18 г. в Чънду по-късно този месец, тъй като от академията на Рафаел Надал са преценили, че трябва да участва в турнири за мъже, за да подготвя преминаването си в професионалната верига. 

Иван Иванов и Доминик Тим

