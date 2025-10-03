ЦСКА обърна 3:2 "Левски" на турнир в Перник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА обърна до 3:2 (21:25, 24:26, 25:17, 25:17, 15:10) "Левски" във вечното волейболно дерби от първия ден на традиционния мемориален турнир „Борис Гюдеров" в Перник.

Участват още домакините от "Миньор" и "Монтана".

Само 3 дни след завръщането си от световното първенство във Филипините, където с националния тим на България стигна до сребърните медали, цял мач срещу за "Левски" игра Стоил Палев.

Преди двубоя домакините от „Миньор" дариха разпределителя с плакет по повод невероятния успех. Палев отказа да се възползва от дадената от Желязков почивка и се присъедини веднага към тренировките.