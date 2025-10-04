Формула 2 – работилницата за най-големите пилоти, очаква Никола Цолов

В света на големия бизнес важните неща рядко се случват неочаквано. Известно време тук се водеха спорове дали ще има български пилот във Формула 2. Повод за коментарите бе появата на името на Никола Цолов на сайта на шампионата. Самият състезател и екипът му се опитваха да отричат с уверенията, че това са само слухове.

Чакането не бе дълго и Никола сам внесе яснота в ситуацията. Да, от следващия сезон той ще кара във Формула 2.

Решението е взето още в Барселона в края на май

и така Българския лъв е получил необходимото спокойствие, за да довърши с пълни сили сезона във Формула 3. Резултатът е известен – рекорд в шампионата (общо 5 победи), второ място в генералното класиране и титла при конструкторите с испанския “Кампос”.

И за следващото си приключение по пътя към мечтаната Формула 1 (дали това ще се случи, ще покаже времето) Цолов ще разчита на същия отбор, с който стана убедителен шампион в испанската Формула 4.

“Изключително сме горди, че ще продължим да работим с Никола още една година. Той наистина е един от нас, след като направи първите си стъпки в едноместните автомобили точно с “Кампос рейсинг”. За два сезона при нас той стана шампион и втори в крайното класиране и това е доказателство за изключителния му талант. Разбира се, автомобилите във Формула 2 са съвсем различни и на друго равнище, но въпреки младостта си той вече има огромен опит, показа страхотна зрялост и сме убедени, че ще се докаже и във Формула 2”, коментира Адриан Кампос-младши, шеф на едноименния тим.

Отборът е създаден през 1997 г. от бившия пилот на “Минарди” във Формула 1 Адриан Кампос

и с такива автомобили са карали Фернандо Алонсо

(менторът на Никола, който е клиент на мениджърската агенция А14 на испанеца), Марк Жене, Виталий Петров, Лукас ди Граси, Серхио Перес, Александър Роси. Ландо Норис.

За момента е ясно, че промяната ще е пълна и освен Никола Цолов и другите пилоти ще са нови. Нашият състезател е поискал да работи със същия състезателен инженер като във Формула 3, но това няма да се случи. Д-р Хелмут Марко – консултантът и силен човек в “Ред Бул”, е обяснил на Цолов, че такава е практиката, защото смените са начесто и е полезно да се свиква с различни хора. Никола е част от академията за млади пилоти на “Ред Бул” и това му дава възможност да следи внимателно работата на четирикратния световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен.

Какво всъщност представлява Формула 2 и защо се смята за трамплин към света на големите звезди.

За първи път правила в този шампионат са въведени през 1947 г., като стартовете са планирани да бъдат подгряващи за Формула 1. През 1952-1953 г. в световния шампионат карат предимно такива автомобили заради по-ниските разходи.

През 1967 г. е първото издание на европейския шампионат

във Формула 2 , наследен от Формула 3000. От Международната федерация по автомобилизъм обявяват през 2008-а, че следващият сезон ще отбележи завръщането на Формула 2. И така до края на 2012 г.

Историята на Ф2 включва най-различни серии, които се смятат за наследници в определени периоди. Такива са GP2 (в този шампионат както и в GP2 Азия) участваха Владимир Арабаджиев и Пламен Кралев). В класическите си години (1967-1984) Формула 2 е шампионат с различни производители на шаситата и “произвежда” пилоти за Формула 1. После състезанията са с еднакви автомобили и възможно най-ниски разходи.

Пламен Кралев караше редовно във възстановения шампионат.

Съвременната Формула 2, която ще кара Никола Цолов, стартира през 2017 г. като наследник на GP2 благодарение на небезизвестния Флавио Бриаторе (дори само да споменем, че това е човекът, вкарал Михаел Шумахер във Формула 1, е достатъчно) и Бруно Мишел.

Шаситата са еднакви

(“Далара”), както и двигателите.

Формула 2 е серия, която редовно дава пилоти за Ф1. Първият шампион през 2017 г. е Шарл Льоклер, който отдавна е звезда на “Ферари”. Наследява го Джордж Ръсел (“Мерцедес”), после титлите са Ник де Врайс, Мик Шумахер (синът на Михаел също опита кариера във Формула 1 с “Хаас”), Оскар Пиастри – австралиецът от “Макларън” най-вероятно ще е новият шампион във Формула 1, Фелипе Другович, Тео Пуршер и Габриел Бортолето, който в момента е в “Заубер”.

Шампионът за 2018 г. Джордж Ръсел (вляво) и Александър Албон са пилоти във Формула 1. Снимка: сайт на Formula 2

От участвалите във Формула 2 във Формула 1 са също Александър Албон, Ландо Норис, Юки Цунода, стартове имат Чжоу Гуаню, Де Врайс, Логан Сарджънт. Страхотно впечатление като резерва във “Ферари” направи младият британец Оливър Беърман, който този сезон е в “Хаас”, да не забравяме Франко Колапинто и Джак Дуън, както и очевидния талант Исак Аджар (в момента в Racing Bulls).

След възобновяването на шампионата във Формула 2 от бившия шеф на ФИА Макс Мозли споменатият вече Пламен Кралев бе редовен участник. Официалният посланик на България в моторните спортове (той е първият наш състезател в легендарното “24 часа на Льо Ман”) кара през трите сезона и спечели 6 точки.

Реално погледнато,

най-близо до Формула 1 бе Владимир Арабаджиев,

който през 2010 г. участва в теста за млади пилоти с “Лотус” на пистата “Яс Марина” в Абу Даби.

Владимир Арабаджиев е единственият български пилот с тест с отбор от Формула 1. Снимка: Явор Геронтиев

Тъй като в началото стана дума за разликата в автомобилите от Формула 3 и Формула 2, ето подробности. На Никола Цолов му предстои да кара “Далара” с 3,4-литров двигател V6 Mecachrome с мощност 620 конски сили. Във Формула 3 агрегатът е на същата фирма, но 380 конски сили.

Това не притеснява Българския лъв, който е наясно, че ще трябва да свиква с нещо ново – не само с автомобила, но и с различната работа на спирачките. (Наскоро Никола направи няколко обиколки с автомобил от 2023 г. на португалската писта в Ещорил.) Звучи като шега, но в момента Цолов има леки проблеми само когато кара обикновена кола, защото

по навик непрекъснато се изнася в най-лявата лента на светофарите

Пилотът има шофьорска книжка сравнително отскоро, но дългогодишният (вече) опит му дава право да се включи в иницитивата за безопасно каране “На пътя няма restart”.

“Който има нужда да си изкарва адреналина, да го прави на пистата”, категоричен е Никола.

Наскоро 18-годишният шампион взе и диплома за средно образование. Преди дни разказа, че е намерил време да си вземе матурите – с решителната помощ на баба си, която е учителка.