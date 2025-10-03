Божидар Саръбоюков е изгряваща звезда на Балканите за 2025-а

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българинът Божидар Саръбоюков и сръбкинята Ангелина Топич заслужиха приза за "Изгряваща звезда" за 2025 година на Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ).

Церемонията по награждаването се проведе в Птуй (Словения), а от името на Саръбоюков наградата получи легендарният треньор Илиян Пищиков. Състезателят в момента е на лагер за новия сезон и не присъства на събитието.

21-годишният Саръбоюков стана европейски първенец в зала на скок дължина при мъжете в Апелдоорн, спечели сребро на континенталния шампионат за младежи до 23 години в Берген, триумфира на Балканиадата в зала в Белград и завърши втори на на Балканския шампионат във Волос.

20-годишната Топич взе бронзов медал в скока на височина на световния шампионат при жените в Токио, сребро в Апелдоорн, стана европейска шампионка до 23 години в Берген и балканска шампионка на открито във Волос.

Състезателите на овчарски скок Емануил Каралис (Гърция) и Тина Шутей (Словения) са лекоатлет и лекоатлетка за 2025 година на Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ).

Каралис триумфира, след като стана световен вицешампион на открито в Токио и в зала в Нанцзин, както и европейски първенец на закрито в Апелдоорн, както и балкански шампион на открито във Волос, с което си осигури първото място в класацията при мъжете.

Най-добра при жените е Шутей, която взе бронз в Токио, сребро в Нандзин и Апелдоорн, като спечели в своята дисциплина на Европейското отборно първенство в група Б.