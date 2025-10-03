Ангел Русев с нула на световното по щанги

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Многократният европейски шампион Ангел Русев записа нула в изтласкването на световното в Норвегия в категория до 60 килограма. Русенецът направи три пъти тяга в изтласкването след единствен успешен опит от 118 килограма в изхвърлянето.

Вторият ни представител Дениз Данев също не показа нещо особено, като остана извън първите 10 в категорията.

Титлата взе китаецът Хао Ван с двубой от 302 килограма. На три от него остана Терапонг Силачай. Бронзовият медал остана за Ун Чон Пал (КНДР) с 295 килограма.