ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БЧК Несебър помогна на евакуираните хора от воднот...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21428169 www.24chasa.bg

България с дебют на световно по тенис на маса за спортисти с интелектуални затруднения

928

За първи път страната ни ще има представител на Световното първенство по тенис на маса за спортисти с интелектуални затруднения. От 1 до 8 ноември в Кайро, Египет, състезателят на Федерация Адаптирана Физическа Активност (ФАФА) Иван Божинов ще защитава националния флаг на най-високата сцена.

Младият талант, подготвян от треньора Александър Трайков, премина успешно квалификационния етап и заслужи място сред най-добрите. Участието му става възможно благодарение на подкрепата на Българската федерация по адаптирана физическа активност с президент Слав Петков и на Община Петрич, която стои зад неговото развитие и амбиции.

Това участие е ключова стъпка не само за тениса на маса, но и за развитието на спорта за хора с интелектуални затруднения в България.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)