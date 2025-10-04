Турски вратар влезе в историята с 3 спасени удара от дузпата за 4 минути

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

25-годишният турски вратар Берке Йозер влезе в историята на футбола.

В рамките на 4 минути стражът на френския “Лил” спаси 3 шута от дузпата на двама играчи на “Рома” и така помогна на тима си да си тръгне с трите точки от италианската столица след мача от втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

Още в 6-ата мин исландският халф Хакон Харалдсон се разписа за гостите за крайния резултат 1:0.

В 81-ата мин заради игра с ръка на алжирския защитник Аиса Манди “Рома” получи дузпа. Това стана след намесата на ВАР.

До 85-ата мин Йозер отрази шутовете на влезлия току-що украински нападател Артьом Довбик и аржентинеца Матиас Суле.

Изпълнението на дузпата бе повторено 2 пъти заради навлизане в пеналта на играч на “Лил” и напускане и с двата крака на голлинията от страна на Йозер. След 2 опита на Довбик и Суле се провали.

