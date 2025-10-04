"Фратрия" взе стадиона в Белослав за 30 г.

Втородивизионният "Фратрия" (Варна) обяви на страницата си във фейсбук, че е получил стадиона в Белослав под наем за 30 години.

"Взехме стадиона в Белослав под наем за 30 години – това е началото на един голям и дългосрочен проект. Плановете ни са да го превърнем в официален стадион на отбора Фратрия. В момента водим активни преговори с Министерството на спорта и общината за изграждане на осветление – ключова стъпка, която ще ни позволи да провеждаме мачове и тренировки и вечерно време. След решаването на този въпрос ще започнем поетапно възстановяване на трибуните и цялата необходима инфраструктура.

Това е принос към развитието на спорта в нашия град и стабилна база за отбора за много години напред. Благодарим на всички, които ни подкрепят – заедно ще превърнем стадиона в място, където се раждат победи!", обявиха от клуба.