Илия Груев се включи в нова благотворителна акция в Англия

1120
Илия Груев и Яка Бийол при посещението си в хосписа СНИМКА: “ЛИЙДС”

Националът Илия Груев за пореден път се включи в благотворителна акция в Англия.

25-годишният халф и словенският му съотборник в “Лийдс” Яка Бийол направиха изненадващо посещение в Martin House Children's Hospice в Уедърби, където се предоставят хосписни грижи и се предоставят семейноориентирани условия за деца и младежи от Йоркшир с животозастрашаващи и животолимитиращи заболявания.

Организацията в момента провежда кампания за набиране на средства, за да разшири дейността си, а футболистите на отбора от Висшата лига са нейни посланици.

Груев и Бийол развълнуваха с появата си децата и младежите. “Да бъдеш посланик на такава кауза, е наистина важно. Огромен респект към хората, които работят и правят живота на тези деца нормален. А ние, ако накараме едно дете да се усмихне повече, сме постигнали много”, сподели Груев.

Илия Груев и Яка Бийол при посещението си в хосписа СНИМКА: “ЛИЙДС”

