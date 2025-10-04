ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш национал на Камерун подсилва "Черноморец"

Велизар Маджаров

Бившият младежки национал на Камерун Франк Елле ще подсили бургаския "Черноморец".

25-годишният плеймейкър за последно е ритал в шампионата на Финландия. Франк е с френски паспорт. Играл е в Лига 1 за "Льо Авър" и ФК"Париж".

183-сантиметровият халф има кратки престои и у нас в "Спартак" (Плевен), "Монтана" и "Септември" в елита.

Камерунецът вече е подписал договор с "Черноморец", но не е уреден документално. Очаква се да дебютира на 19 октомври в 12-ия кръг от Втора лига при гостуването на дубъла на "Лудогорец". В събота , "акулите" имат визита в Благоевград на "Пирин".

Старши треньорът на "Черноморец" Ангел Стойков ще разчита след наказания на португалския централен защитник Я  Я Драме и на привлеченият наскоро от столичния "Локомотив" ляв бранител Христо Митев.

