Съдиите пак ще разясняват дискусионни решения

"Лудогорец" благодари на феновете за подкрепата срещу "Бетис"

1160
Снимка: "Лудогорец"

Ръководството на "Лудогорец" благодари на феновете си за подкрепата в домакинството на "Бетис" (0:2) от втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

„Благодарим ви, фенове !

Благодарим ви, че в тежките условия срещу "Бетис" (здрав дъжд валеше) отново бяхте зад нас. Загубихме една битка, но вашата подкрепа ни показа, че заедно можем да продължим напред и да печелим следващите.

Вашата вярност и сила от трибуните дават допълнителна енергия на отбора. С вас имаме голям шанс да постигнем още победи!" написаха от "Лудогорец" в своя профил в социалната мрежа фейсбук.

Утре футболистите водени от Руи Мота гостуват на ЦСКА в мач от 11-ия кръг на Първа лига.

Снимка: "Лудогорец"

