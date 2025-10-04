ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдиите пак ще разясняват дискусионни решения

Станислав Тодоров СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Шефът на съдиите Станислав Тодоров и негови колеги пак ще разясняват дискусионни решения от първенството на пресконференция.

Това става ясно от следното съобщение:

"Българският футболен съюз информира представителите на медиите, че в понеделник, 6 октомври, от 11,00 часа в Амфитеатралната зала на efbet Национална футболна база ще се проведе пресконференция на Съдийската комисия към БФС.

Основна тема на срещата ще бъдат съдийските решения в изминалите кръгове от първенството, като ще бъдат направени анализи и коментари по ключови ситуации.

На пресконференцията ще присъстват председателят на Съдийската комисия Станислав Тодоров, както и негови колеги от комисията.

БФС очаква всички заинтересовани представители на медиите."

Подобна пресконференция имаше и в началото на септември. У нас отборите, разбира се най-вече губещите, постоянно имат претенции към съдийството и се постоянно има жалби или декларации от типа "не искаме този да ни свири повече".

