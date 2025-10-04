Политическите скандали около световното започнаха, САЩ спряха Иран за жребия

Политическите скандала около световното догодина стартираха.
Иран стана първата държава с официално забрана за присъствие на жребия на 5 декември в Лас Вегас.
Поради политическо напрежение 9 ирански служители са нежелани в САЩ и затова не са им издадени визи. Възможното изключване на Израел също остава на дневен ред, съобщават световни агенции.
В отговор на това ФИФА критикува политическата намеса на президента на САЩ Доналд Тръмп, който пък си запазва правото да отказва влизане на национални отбори.
Световното първенство ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 г.