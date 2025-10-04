ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдиите пак ще разясняват дискусионни решения

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21430112 www.24chasa.bg

Политическите скандали около световното започнаха, САЩ спряха Иран за жребия

1664
Доналд Тръмп с трофея за световен шампион Снимка: Ройтерс

Политическите скандала около световното догодина стартираха.

Иран стана първата държава с официално забрана за присъствие на жребия на 5 декември в Лас Вегас.

Поради политическо напрежение 9 ирански служители са нежелани в САЩ и затова не са им издадени визи. Възможното изключване на Израел също остава на дневен ред, съобщават световни агенции.

В отговор на това ФИФА критикува политическата намеса на президента на САЩ Доналд Тръмп, който пък си запазва правото да отказва влизане на национални отбори.

Световното първенство ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 г.

Доналд Тръмп с трофея за световен шампион Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)