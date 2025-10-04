Политическите скандали около световното започнаха, САЩ спряха Иран за жребия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Политическите скандала около световното догодина стартираха.

Иран стана първата държава с официално забрана за присъствие на жребия на 5 декември в Лас Вегас.

Поради политическо напрежение 9 ирански служители са нежелани в САЩ и затова не са им издадени визи. Възможното изключване на Израел също остава на дневен ред, съобщават световни агенции.

В отговор на това ФИФА критикува политическата намеса на президента на САЩ Доналд Тръмп, който пък си запазва правото да отказва влизане на национални отбори.

Световното първенство ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 г.