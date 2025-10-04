Промяна в националния отбор за Турция и Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За промяна в състава на националния отбор съобщиха от Българския футболен съюз.

"Футболистът на руския "Оренбург" Емил Ценов, който получи повиквателна за предстоящите световни квалификации с Турция (11 октомври) и Испания (14 октомври), отпада от състава на България заради контузия. На негово място бе повикан защитникът на "Левски" Кристиан Димитров", се казва в анонса.

"Синият" бранител бе титуляр срещу Испания и Грузия миналия месец.

Новият селекционер Александър Димитров обяви вчера пълния списък с футболисти, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации, и Кристиан Димитров не фигурираше в него.