Младенов дебютира в Адриатическата лига с 3 точки

Борислав Младенов Снимка: FIBA

Българският баскетболист Борислав Младенов дебютира в Адриатическата лига с тима на "Виена", а отборът спечели домакинството си на "Лирия" (Любляна) с 85:84 (22:18, 26:19, 17:33, 20:14) в среща от първия кръг в група "Б".

Младенов, който играе като преотстъпен от "Апоел" (Тел Авив), влезе като резерва, игра 20 минути и се отличи с 3 точки, 2 асистенции и 1 отнета топка.

Грегор Глас се отличи с 27 точки за победителите, а за Лирия 21 вкара Уендъл Джеръм Грийн младши.

Следващият мач на "Виена" в надпреварата ще бъде на 11 октомври като гост на "Спартак" (Суботица).

