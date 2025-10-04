Аспарух Аспарухов стана почетен гражданин на Божурище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сребърният медалист от световното първенство по волейбол във Филипините Аспарух Аспарухов бе удостоен със званието "Почетен гражданин" на община Божурище. На специална церемония той бе отличен пред своите съграждани, които не спираха да го аплодират.

„Скъпо наше момче,

В града, в който си роден и пораснал, няма човек, който отново да не се вълнува от волейбол.

Сребърният медал от световното първенство, който е на гърдите ти, е гордост и слава. Той е следствие на изключителен труд, упоритост и постоянство. Той е и отговорност, която ще носиш занапред. Цената му знаеш ти, твоите близки и съотборници. Както ти сам каза – тази цена си струва.

Струва си - заради примера, който даваш на много млади хора.

Струва си - заради всяко едно дете, което си вдъхновил да влезе в залата.

Струва си - заради това, че една нация и народ вдигна гордо глава.

Струва си - за това, че името на България кънти по света.

Струва си и защото даде повод на Божурчани да покажат, че обичат своите деца и се гордеят с постиженията им.

Благодарим ти искрено и от сърце за всяка пролята сълза от щастие, за всеки повод да развеем българското знаме и да се прегърнем, за всяко ставане на крака, за да чуем заедно със Света - Химна на България, за всяка надежда за Бъдеще!

Ще бъдем тук – за теб и за отбора– няма да спрем да ви подкрепяме и да те чакаме. Ще се хванем за ръце и ще се съберем, за да ви изпратим толкова енергия и сила, колкото ви трябват, за да продължите да побеждавате!

Бъди здрав, не спирай да мечтаеш и сбъдваш! С обич – Божурчани", гласи публикацията в социалните мрежи читалище „Христо Ботев", гр. Божурище.