Виктория Томова обърна британка за старт на квалификациите в Ухан

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова започна успешно квалификациите на турнира от сериите WТА 1000 на твърди кортове в Ухан (Китай) с награден фонд 3 654 963 долара.

Софиянката, която е 115-а в световната ранглиста, надделя над третата поставена в пресявките Кейти Боултър (Великобритания) след обрат - 3:6, 6:4, 6:1. Двубоят продължи 1 час и 45 минути.

В битка за място в основната схема Томова ще играе утре с №13 в квалификациите Полина Кудерметова (Русия). Двете не са се срещали на корта досега.