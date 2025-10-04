Бургаски каратеки се завърнаха с медали от международно първенство в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Каратеки от бургаския клуб "Киокушин Спирит" на световната шампионка по ката шихан Гергана Апостолова - Костова, се завърнаха с впечатляващи успехи от международното първенство по Киокушин Карате в Бурса, Турция.

В него взеха участие 340 състезатели от 10 държави, сред които Молдова, Украйна, Кувейт, Иран, Саудитска Арабия, Румъния, Австрия. Отборът на БКА, начело с шихан Емил Костов, бе от 30 каратеки, част от клубовете към ИКО България.

Първият ден състезанието включваше съревнование на дисциплините "ката" и "кумите" при възрастовите групи от 8 до 15 г.

В този ден България спечели 7 златни, 5 сребърни и три бронзови медала, както и едно 4-то място, каза за "24 часа" шихан Гергана Апостолова - Костова.

Вторият ден първенството продължи за младежи, девойки, ветерани, жени и мъже, където нашите национали извоюваха четири първи, едно второ и три трети места. Сред тях бяха и възпитаниците от СКК "Киокушин спирит".

Бургаските каратеки пожънаха следните успехи: Александър Иванов завоюва 1-во място (ЮСВ над 55 кг), Ивайло Ромилов се класира на 2-ро място (ЮСВ-65кг), а Анабел Атанасова стана трета (ката ДМВ). Талантливият бургазлия Стратимир Стратиев се класира 2-ри при мъже до 80 кг. - категория, завладяна изцяло от българските каратеки. На състезанието полезен опит натрупаха и бургаските състезатели Ярослава Прудникова, Симона Стойчева, Тервел Василев и Виктория Пехливанова.

Шихан Гергана Апостолова-Костова бе част от съдийския състав на мероприятието, заедно с бургаските представители сенсей Евгений Прудников и Добромир Янев.