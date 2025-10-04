ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Херакъл с трите ябълки откриха на Хераклея Синтика...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21431201 www.24chasa.bg

Бургаски каратеки се завърнаха с медали от международно първенство в Турция

Тони Щилиянова

[email protected]

1296
30 каратеки представяха България на международното първенство в Турция. Снимки: Личен архив

Каратеки от бургаския клуб "Киокушин Спирит" на световната шампионка по ката шихан Гергана Апостолова - Костова, се завърнаха с впечатляващи успехи от международното първенство по Киокушин Карате в Бурса, Турция.

В него взеха участие 340 състезатели от 10 държави, сред които Молдова, Украйна, Кувейт, Иран, Саудитска Арабия, Румъния, Австрия. Отборът на БКА, начело с шихан Емил Костов, бе от 30 каратеки, част от клубовете към ИКО България.

Първият ден състезанието включваше съревнование на дисциплините "ката" и "кумите" при възрастовите групи от 8 до 15 г.

В този ден България спечели 7 златни, 5 сребърни и три бронзови медала, както и едно 4-то място, каза за "24 часа" шихан Гергана Апостолова - Костова.

Вторият ден първенството продължи за младежи, девойки, ветерани, жени и мъже, където нашите национали извоюваха четири първи, едно второ и три трети места. Сред тях бяха и възпитаниците от СКК "Киокушин спирит".

Бургаските каратеки пожънаха следните успехи: Александър Иванов завоюва 1-во място (ЮСВ над 55 кг), Ивайло Ромилов се класира на 2-ро място (ЮСВ-65кг), а Анабел Атанасова стана трета (ката ДМВ). Талантливият бургазлия Стратимир Стратиев се класира 2-ри при мъже до 80 кг.  - категория, завладяна изцяло от българските каратеки. На състезанието полезен опит натрупаха и бургаските състезатели Ярослава Прудникова, Симона Стойчева, Тервел Василев и Виктория Пехливанова.

Шихан Гергана Апостолова-Костова бе част от съдийския състав на мероприятието, заедно с бургаските представители сенсей Евгений Прудников и Добромир Янев.

30 каратеки представяха България на международното първенство в Турция. Снимки: Личен архив
Стратимир Стратиев се класира 2-ри при мъже до 80 кг.
30 каратеки представяха България на международното първенство в Турция. Снимки: Личен архив
Стратимир Стратиев се класира 2-ри при мъже до 80 кг.
30 каратеки представяха България на международното първенство в Турция. Снимки: Личен архив
Стратимир Стратиев се класира 2-ри при мъже до 80 кг.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)