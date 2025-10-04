Пуснаха билетите за волейболната Суперкупа на България

Българският клубен волейбол открива сезон 2025/2026 с турнира за Суперкупата на България, която ще се проведе на 18 и 19 октомври в зала „Левски София".
Феновете вече могат да си осигурят място за двудневния волейболен спектакъл, в който ще участват четири от най-силните отбора у нас - "Левски", "Берое", "Локомотив Авиа" и "Нефтохимик".
Шампионът и носител на последните две Суперкупи - "Левски", ще се опита да спечели трофея за трети пореден път.
Вицешампионът "Локомотив Авиа" идва след впечатляващ дебют в мъжкия ни елит през изминалия сезон и също е сред големите фаворити. През август пловдивчани обявиха и най-звездния трансфер в българския клубен волейбол в последните години - Матей Казийски вече е част от редиците на тима.
Към тези два отбора в битката за Суперкупата се присъединяват и амбициозният "Берое" и опитният "Нефтохимик", като всички те ще представят България в европейските клубни турнири този сезон.
Програмата включва полуфинали в събота (18 октомври) и голям финал в неделя (19 октомври), когато ще бъде определен носителят на Суперкупата за 2025 г. Турнирът ще даде официален старт на новия сезон, а шампионатът в елита ще започне седмица по-късно.
Билети за Суперкупата може да бъдат купени на kupibileti.bg/bg/category/148.