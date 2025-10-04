ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сръбкиня спря Каратанчева в Букурещ

Ямал под въпрос за Ел Класико

Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

Освен че няма да играе срещу България на 14 октомври, заради травмата си вундеркиндът на "Барселона" е под въпрос за Ел Класико с "Реал" 12 дни по-късно.

Старши треньорът на каталунците Хани Флик отговори така на въпрос дали крилото ще е на линия за "Бернабеу".

„Не знаем кога Ламин ще се завърне. Той няма мускулна контузия, така че е трудно да се прогнозира. Не знаем дали ще се завърне след две, три или четири седмици. Не знам дали ще бъде готов за мача срещу "Реал". Той ще работи с групата за възстановяване. Процесът ще бъде постепенен."

18-годишният испанец ще пропусне две до три седмици поради подновена болка в слабините.

Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

