Топката за световното е тъпкана с AI

Още по-развита система от изкуствен интелект е въведена в топката за световното догодина. Трионда бе представена официално - тя би трябвало за части от секундата да алармира за засада или докосване с ръка към главния съдия.

Разликата с Ал Рихла, с която се игра в Катар, е че чипът е изместен настрани, а вече не е в средата на топката и системата на изкуствен интелект е доста по-сериозна.

В Катар бе използвана за първи път системата, която е наречена “свързана топка”. Система от камери следи всеки един момент на терена, като изкуствен интелект изчисляваше тънките засади и дали има докосване на топката в даден момент. Това е изключително важно при изпълнението на дузпи, когато при подхлъзване играчът може да закачи топката и с двата си крака.

Името Трионда идва от трите цвята, в които е топката. Синьото е за САЩ, червеното - за Канада, и зеленото - за Мексико. Онда пък е вълна на испански.

Топката е най-тестваната в историята на световните. Причината е, че се играе в доста различни климатични условия - от умерения климат във Ванкувър, Канада, до жегата в Мексико. Заради това са правени специални изследвания и е изработено такова покритие, че тя да се държи еднакво при всякаква температура. Заради това е била дадена на “Ванкувър Уайткепс” и “Крус Азул”, за да тренират с тях.

Топката отново е от 20 отделни панела, които бяха изпълзвани в Катар, след като тези, които бяха за мачовете в Русия и Република Южна Африка, бяха сериозно оплюти от играчите.

Лошата новина е, че със сигурност ще има мачове след полунощ българско време заради жегата, която удари световното клубно първенство през лятото в САЩ. Експертите са категорични, че трудно може да се играе по обед, каквито бяха плановете на ФИФА заради европейските зрители. Подобен проблем имаше още преди 31 години, когато България стана четвърта в света. Най-великата ни победа над Германия тогава дойде при непоносима жега в Ню Йорк.

Но това лято положението наистина бе доста сложно, като някои експерти го обявиха за опасно за живота на футболистите. На всичко отгоре имаше и сериозни гръмотевични бури, които прекъсваха мачовете за няколко часа, което ще е недопустимо по време на световно първенство за национални отбори.

Почти сигурно е, че световното ще се играе и по нов правилник. Очаква се ФИФА да въведе от 1 юни догодина забраната за добиване при изпълнение на дузпа. Или ако вратарят спаси, но топката се върне в игра, ще се дава аут.

Предложението бе дадено от работната група начело с Арсен Венгер, която отчете, че в последните години вратарите са силно ограничени, докато изпълнителите получават огромно предимство. Експериментите с новото правило минали доста успешно и промяната ще бъде предложена още на следващото заседание на борда по правилата.

За пореден път президентът на ФИФА Джани Инфантино не пожела да коментира исканията за изваждането на Израел от футбола заради войната в Газа.

