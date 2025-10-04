ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българската състезателка Александра Вътева стартира на "Хокенхайм"

Българската състезателка Александра Вътева ще застане на стартовата решетка на пистата "Хокенхайм" в рамките на престижния шампионат Porsche Carrera Cup Germany. Това е едно от най-конкурентните автомобилни първенства в Европа, известно със своята дългогодишна традиция, оспорвани битки и силна конкуренция.

Състезанието в Хокенхайм е и последен кръг от календара за сезона. Вътева, която е на 21 години, ще защитава цветовете на елитния тим Proton Huber Competition - утвърден отбор с богата история и множество успехи в Carrera Cup и GT сериите.

Подготовката за старта беше интензивна, а партньорството с Proton Huber Competition дава възможност да се възползва от професионален опит и най-съвременна техническа подкрепа.

"Да стартирам в Carrera Cup именно на "Хокенхайм" е огромна чест и отговорност. Това е писта с легендарна слава и незабравими емоции. С екипа работихме усилено и вярвам, че ще покажа най-доброто от себе си. Надявам се да зарадвам всички, които ме подкрепят", заяви Вътева преди състезанието. Тя е и единствената жена-пилот сред всички участници тази седмица. Шампионатът Porsche Carrera Cup е единствен със своя формат - всички пилоти се състезават с еднакви автомобили Porsche 911 GT3 Cup.

Това поставя на преден план чисто спортните качества - уменията зад волана, дисциплината и стратегическите решения на екипите.

