Българска фотографка отличена на фестивал в Италия

ЦСКА стана шампион по бокс при учениците

Снимка: БФБокс

БК ЦСКА спечели отборната титла на Държавното първенство за ученици. Талантите на „армейците" завършиха на първо място в общото класиране след края на втория кръг, който се проведе в Плевен. Младите надежди на „червените" завършиха турнира с 2 златни и 1 бронзов медал и събраха 16 точки на шампионата. Това им донесе купата в края на ДЛОП с общ сбор от 39 точки.

На второ място се класираха учениците от БК Мизия, които събраха 32 точки. На турнира в Плевен те взеха пет медала – 1 златен, 1 сребърен и 3 бронзови. Третата позиция в генералното класиране е за момчетата на БК Локомотив София, които завършват с общо 30 точки. Младите „железничари" приключиха в Плевен с 6 медала – 1 златен, 1 сребърен и 4 бронзови.

ДЛОП II кръг в Плевен предложи много емоции и даде надежди за бляскаво бъдеще на талантите, които са в толкова ранна възраст. Над 200 ученика от повече от 50 клуба си дадоха среща на турнира и показаха завидни умения.

Снимка: БФБокс

