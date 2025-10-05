9,30 ч Тенис, турнир в Шанхай MAX sport 1
10,00 ч MotoGP, Гран при на Индонезия MAX sport 4
10,25 ч Формула 1 академия, Сингапур "Диема спорт" 3
10,35 ч Колоездене, обиколка на Лангкави Eurosport 1
12,30 ч "Арена спорт" БНТ 1
13,00 ч Баскетбол, "Балкан" - "Академик" MAX sport 2
13,30 ч Голф MAX sport 1
13,30 ч Футбол, "Удинезе" - "Каляри" MAX sport 3
13,30 ч Баскетбол, "Реал" - "Гран Канария" "Диема спорт" 3
14,00 ч Колоездене, обиколка на Хърватия Eurosport 1/БНТ 3
14,00 ч Футбол, "Ипсуич" - "Норич" "Нова спорт"
15,00 ч Футбол, "Алавес" - "Елче" MAX sport 4
15,00 ч Триатлон Eurosport 2
15,00 ч Футбол, "Добруджа" - "Арда" "Диема спорт"
15,00 ч Формула 1, Гран при на Сингапур "Диема спорт" 3
15,30 ч Вдигане на тежести, СП в Норвегия RING
16,00 ч Колоездене, ЕП във Франция Eurosport 1
16,00 ч Футбол, "Болоня" - "Пиза" MAX sport 2
16,00 ч Футбол, "Фиорентина" - "Рома" MAX sport 3
16,00 ч Футбол, "Нюкасъл" - "Нотингам" "Диема спорт" 2
16,00 ч Футбол, "Астън Вила" - "Бърнли" "Нова спорт"
17,15 ч Футбол, "Севиля" - "Барселона" MAX sport 4
17,30 ч Футбол, "Фолкърк" - "Рейнджърс" RING
17,30 ч Футбол, "Ботев" (Вр) - "Ботев" (Пд) "Диема спорт"
18,15 ч Футбол, "Монако" - "Ница" "Диема спорт" 3
18,30 ч Футбол, "Брентфорд" - "Манчестър С" "Диема спорт" 2
18,30 ч Футбол, "Хамбургер" - "Майнц 05" "Нова спорт"
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1
19,00 ч Футбол, "Наполи" - "Дженоа" MAX sport 3
19,30 ч Футбол, "Реал С" - "Райо В" MAX sport 1
19,30 ч Футбол, "Еспаньол" - "Бетис" MAX sport 4
20,00 ч US футбол, "Филаделфия" - "Денвър" MAX sport 2
20,15 ч Футбол, ЦСКА - "Лудогорец" "Диема спорт"
20,15 ч Планинско колоездене Eurosport 1
20,30 ч Вдигане на тежести,СП в Норвегия RING
20,30 ч Футбол, "Борусия" (М) - "Фрайбург" "Диема спорт" 3
20,30 ч Футбол, ПАОК - "Олимпиакос" "Нова спорт"
21,45 ч Футбол, "Ювентус" - "Милан" MAX sport 3
21,45 ч Футбол, "Лил" - "Пари СЖ" "Диема спорт" 2
22,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 1
22,00 ч Футбол, "Селта" - "Атлетико" MAX sport 4
22,15 ч Планинско колоездене Eurosport 1
22,15 ч Футбол, "Спортинг" - "Брага" RING
22,30 ч Голф Eurosport 2
23,15 ч Футбол, "Порто" - "Бенфика" RING
23,20 ч US футбол, "ЛА Чарджърс" - "Вашингтон" MAX sport 2
1,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 1
4,00 ч Футбол, "Лос Анджелис" - "Атланта" MAX sport 4
7,30 ч Тенис, турнир в Шанхай MAX sport 1/2