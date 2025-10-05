ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кирил Петков и Божидар Божанов вече са подсъдими

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21432757 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

3192
Шампионът "Лудогорец" гостува на ЦСКА днес.

9,30 ч Тенис, турнир в Шанхай MAX sport 1

10,00 ч MotoGP, Гран при на Индонезия MAX sport 4

10,25 ч Формула 1 академия, Сингапур "Диема спорт" 3

10,35 ч Колоездене, обиколка на Лангкави Eurosport 1

12,30 ч "Арена спорт" БНТ 1

13,00 ч Баскетбол, "Балкан" - "Академик" MAX sport 2

13,30 ч Голф MAX sport 1

13,30 ч Футбол, "Удинезе" - "Каляри" MAX sport 3

13,30 ч Баскетбол, "Реал" - "Гран Канария" "Диема спорт" 3

14,00 ч Колоездене, обиколка на Хърватия Eurosport 1/БНТ 3

14,00 ч Футбол, "Ипсуич" - "Норич" "Нова спорт"

15,00 ч Футбол, "Алавес" - "Елче" MAX sport 4

15,00 ч Триатлон Eurosport 2

15,00 ч Футбол, "Добруджа" - "Арда" "Диема спорт"

15,00 ч Формула 1, Гран при на Сингапур "Диема спорт" 3

15,30 ч Вдигане на тежести, СП в Норвегия RING

16,00 ч Колоездене, ЕП във Франция Eurosport 1

16,00 ч Футбол, "Болоня" - "Пиза" MAX sport 2

16,00 ч Футбол, "Фиорентина" - "Рома" MAX sport 3

16,00 ч Футбол, "Нюкасъл" - "Нотингам" "Диема спорт" 2

16,00 ч Футбол, "Астън Вила" - "Бърнли" "Нова спорт"

17,15 ч Футбол, "Севиля" - "Барселона" MAX sport 4

17,30 ч Футбол, "Фолкърк" - "Рейнджърс" RING

17,30 ч Футбол, "Ботев" (Вр) - "Ботев" (Пд) "Диема спорт"

18,15 ч Футбол, "Монако" - "Ница" "Диема спорт" 3

18,30 ч Футбол, "Брентфорд" - "Манчестър С" "Диема спорт" 2

18,30 ч Футбол, "Хамбургер" - "Майнц 05" "Нова спорт"

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,00 ч Футбол, "Наполи" - "Дженоа" MAX sport 3

19,30 ч Футбол, "Реал С" - "Райо В" MAX sport 1

19,30 ч Футбол, "Еспаньол" - "Бетис" MAX sport 4

20,00 ч US футбол, "Филаделфия" - "Денвър" MAX sport 2

20,15 ч Футбол, ЦСКА - "Лудогорец" "Диема спорт"

20,15 ч Планинско колоездене Eurosport 1

20,30 ч Вдигане на тежести,СП в Норвегия RING

20,30 ч Футбол, "Борусия" (М) - "Фрайбург" "Диема спорт" 3

20,30 ч Футбол, ПАОК - "Олимпиакос" "Нова спорт"

21,45 ч Футбол, "Ювентус" - "Милан" MAX sport 3

21,45 ч Футбол, "Лил" - "Пари СЖ" "Диема спорт" 2

22,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 1

22,00 ч Футбол, "Селта" - "Атлетико" MAX sport 4

22,15 ч Планинско колоездене Eurosport 1

22,15 ч Футбол, "Спортинг" - "Брага" RING

22,30 ч Голф Eurosport 2

23,15 ч Футбол, "Порто" - "Бенфика" RING

23,20 ч US футбол, "ЛА Чарджърс" - "Вашингтон" MAX sport 2

1,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 1

4,00 ч Футбол, "Лос Анджелис" - "Атланта" MAX sport 4

7,30 ч Тенис, турнир в Шанхай MAX sport 1/2

Шампионът "Лудогорец" гостува на ЦСКА днес.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)